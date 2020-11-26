В Москве показатели смертности от COVID сократились в октябре в сравнении с сентябрем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В октябре отмечено снижение летальности от коронавируса по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы в четверг.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 4,3%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. По сравнению с предыдущим месяцем показатели сократились на 9% и 16% соответственно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для борьбы с пандемией в столице развернуты системы массового тестирования на коронавирусную инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения. Развернута госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара.

При этом плановую и экстренную помощь москвичам по другим заболеваниям продолжают оказывать в полном объеме.