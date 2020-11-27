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Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказался арестовать четверых задержанных сторонников движения "Свидетелей Иеговы" (признано экстремистской организацией и запрещено в России), сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ивана Чайковского, Виталия Комарова и Юрия Чернышева суд поместил под домашний арест до 23 января. Вардану Закаряну пока продлили срок задержания до 30 ноября.

Следствие просило об аресте всех четверых.

Закаряну вменяют вербовку в экстремистскую организацию (ч.1.1 ст.282.2 УК). Остальных обвиняют в организации деятельности объединения, запрещенного судом за экстремизм (ч.1 ст.282.2 УК).

Днем ранее суд отказался арестовывать еще одного фигуранта этого дела. Сергей Шаталов также был помещен под домашний арест.

По версии следствия, с июня 2019 года и до сих пор задержанные, зная о запрете "Свидетелей Иеговы", организовали на северо-востоке Москвы работу местной ячейки этой организации. В квартире на улице Челюскинской они устраивали "конспиративные сборы", на которых последователи организации "изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения".

Следствие также выяснило, что члены ячейки вербовали в Москве новых сторонников.

В ОНК говорят, что задержанные вины не признают.

Москва Пресненский суд СКР Свидетели Иеговы

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