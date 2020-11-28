В Москве за сутки госпитализировали 1 518 пациентов с COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в столице были госпитализированы 1 518 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю за инфекцией в столице в субботу.

По его данным, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек.

Как рассказали в штабе, за сутки в городе выявлено еще 7 320 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 592 415. Также за последние сутки от коронавируса вылечились 6 633 пациентов, общее число выздоровевших достигло 441 535.

Среди заболевших за последние сутки 11,2% - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% - от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет.

По данным оперштаба на утро субботы, в Москве скончались 76 человек.