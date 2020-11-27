Более 70 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 76 человек в пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Число жертв болезни в Москве увеличилось с 8680 до 8756.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 77 человек.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено 585 095 случаев заражения COVID-19, 434 902 человека вылечились от инфекции.

Ранее в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сказала, что две трети госпитализированных с вирусом занимались самолечением и не обращались к врачам.