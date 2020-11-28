В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Еще 27 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

В Москве зарегистрировано 7320 новых заболевших.

В стране за сутки скончались 510 человек. Общее число жертв вируса достигло 39 068.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах РФ. За Москвой следует Петербург, где суточный прирост составил 3695. В Московской области 1065 новых заболевших. Еще 464 - в Нижегородской области, 399 - в Карелии, 390 - в Свердловской области, 367 - в Архангельской области, 344 - в Воронежской области, 333 - в Красноярском крае, 331 - в Хабаровском крае, 320 - в Ростовской области, 301 - в Пермском крае. В остальных субъектах менее 300 новых эпизодов за сутки.

Поправились и выписаны уже 1 млн 739 470 пациентов, в том числе 27 296 за последние сутки. В течение всей недели в РФ отмечена тенденция по увеличению числа выписанных.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 2 млн 242 633.



Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 464 095.