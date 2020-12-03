Мишустин попросил губернаторов уложиться в сроки с подготовкой к COVID-вакцинации

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские регионы готовы начать масштабную вакцинацию от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. Здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса

Он напомнил, что президент поставил задачу организовать вакцинацию граждан уже в конце следующей недели. По его словам, в эту пятницу, 4 декабря, начинаются мероприятия по вакцинации в Москве.

"Еще раз хотел бы повторить, это должно быть добровольно и бесплатно для граждан РФ", - сказал премьер.