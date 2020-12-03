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Мишустин попросил губернаторов уложиться в сроки с подготовкой к COVID-вакцинации

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские регионы готовы начать масштабную вакцинацию от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. Здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса

Он напомнил, что президент поставил задачу организовать вакцинацию граждан уже в конце следующей недели. По его словам, в эту пятницу, 4 декабря, начинаются мероприятия по вакцинации в Москве.

"Еще раз хотел бы повторить, это должно быть добровольно и бесплатно для граждан РФ", - сказал премьер.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

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