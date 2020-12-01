Минувшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1974 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой теплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

Он сообщил, что в 2020 году средняя температура в осенние месяцы в Москве составила + 8,4 градуса. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений был октябрь, сентябрь – на четвертом месте, а ноябрь – на пятом.

"Но если посмотреть в целом, то окажется, что календарная осень с 1 сентября по 30 ноября была рекордно теплой в Москве более чем за 140 лет", - уточнил Вильфанд.

По его словам, до этого самая теплая осень в Москве была в 1974 году, на втором месте - осень прошлого, 2019 года. "Теперь эти показатели сместились на одну строчку вниз, уступив первое место прошедшей осени", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Говоря о погоде в Москве в начале декабря, Вильфанд сообщил, что, несмотря на снег, температура в столице во вторник была на 4 градуса выше нормы, что "соответствует осенним значениям", но уже со 2 декабря температура понизится до отрицательных значений.

"С завтрашнего дня зима проснется, она опоздает всего на один день, и со 2 декабря ночью и днем температура воздуха будет отрицательной, от -1 до -6 ночью, и от -1 до -3 днем, такой температурный фон соответствует многолетним значениям, которые характерны для начала декабря", - уточнил собеседник агентства.

При этом он добавил, что "умеренно морозная погода" будет наблюдаться всю первую декаду декабря.

"При этом снега не будет или будет преимущественно бесснежная погода, что связано с антициклоном, когда облака не формируются, а снег выпадает только из облаков", - сообщил Вильфанд.