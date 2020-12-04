Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:52Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 529 891+690 868

Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в работе "Царицыно"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе провели эпидемиологическое расследование и выявили факты нарушения требований санитарного законодательства Государственным историко-архитектурным, художественным и ландшафтным музеем-заповедником "Царицыно", сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Несмотря на регистрацию в различных зданиях музея-заповедника среди работников пяти случаев новой коронавирусной инфекции, юридическим лицом не организовано проведение разъяснительной работы в коллективе по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции, не усилен дезинфекционный режим, не приняты меры социального разобщения в коллективе, включая временное прекращение работы и переход сотрудников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

В отношении юридического и должностного лиц ГБУК города Москвы "ГМЗ "Царицыно" составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в Нагатинский районный суд.

Роспотребнадзор приостановил работу отделов, где выявлены заболевшие, с переводом их на дистанционный режим работы.

"Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве", - говорится в сообщении ведомства.

Хроника коронавируса. Декабрь.

8
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Москва Царицыно Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Два человека погибли на пожаре в центре Москвы

Следователь стал подозреваемым по делу о поджоге отдела СК

Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году

Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году
Пандемия коронавируса

В Москве дистанционку для школьников продлили до конца второй четверти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');