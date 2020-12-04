Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в работе "Царицыно"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе провели эпидемиологическое расследование и выявили факты нарушения требований санитарного законодательства Государственным историко-архитектурным, художественным и ландшафтным музеем-заповедником "Царицыно", сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Несмотря на регистрацию в различных зданиях музея-заповедника среди работников пяти случаев новой коронавирусной инфекции, юридическим лицом не организовано проведение разъяснительной работы в коллективе по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции, не усилен дезинфекционный режим, не приняты меры социального разобщения в коллективе, включая временное прекращение работы и переход сотрудников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

В отношении юридического и должностного лиц ГБУК города Москвы "ГМЗ "Царицыно" составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Административные материалы будут направлены в Нагатинский районный суд.

Роспотребнадзор приостановил работу отделов, где выявлены заболевшие, с переводом их на дистанционный режим работы.

"Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве", - говорится в сообщении ведомства.