Проректор МГТУ им. Баумана оштрафован на 300 тыс. руб. за вспышку COVID

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил штраф в размере 300 тысяч рублей проректору МГТУ имени Баумана за то, что в октябре из-за несоблюдения противоэпидемических мер в учебном заведении была вспышка коронавируса, говорится в пресс-релизе столичного Роспотребнадзора.

Басманный районный суд признал МГТУ им. Н.Э.Баумана виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал юрлицо на 500 тыс. рублей. Кроме того, виновным в этом правонарушении было признано должностное лицо - проректор по административной и правовой работе, которому также назначили штраф, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в октябре в университете проводилось эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев коронавируса среди студентов и преподавателей. Кроме того, поступали многочисленные жалобы от студентов на несоблюдение требований по борьбе с коронавирусом и отсутствие контроля со стороны руководства.

Как сообщалось, в ходе расследования в университете подтвердились факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении должностного и юридического лица МГТУ им. Н.Э. Баумана составлены административные протоколы, а материалы проверок были направлены в суд.