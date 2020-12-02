Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор после концертов Басты

Рэпер Баста Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор, сообщает пресс-служба Смольного в среду.

Выговор объявлен "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры" в плане соблюдения мер по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении.

27 и 28 ноября в Ледовом дворце (ОАО "Дворец спорта") Петербурга прошли два концерта рэпера Басты, вызвавшие огромный резонанс из-за большого количества зрителей, которые проигнорировали санитарные нормы, введенные в связи с распространением COVID-19, о чем написали очевидцы в соцсетях.

Как следует из протокола Роспотребнадзора, на концерте Басты не соблюдались антиковидные меры: зрители были без масок и перчаток, не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, ОАО не проследило, чтобы просмотр мероприятия посетителями был "исключительно за зрительских местах", оно также не разделило потоки зрителей, из-за чего на концерте образовалась толпа, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С нарушениями представитель Ледового дворца не согласился. Он отметил, что мероприятие было согласовано с властями. 27 ноября на нем присутствовали 6 306 человек, 28 ноября - 6 208, в то время как общая вместимость Дворца составляет почти 13,5 тыс., добавили в пресс-службе.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга также сообщали, что мероприятие было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, организатор концерта заменил танцпол на партер с установкой зрительских кресел.

Комитет проводил выборочные рейды по другим концертным площадкам. В частности, концерты "Чиж & Co" и "Бригадный подряд" в Петербурге прошли без согласования с ведомством.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возмутился несоблюдением противоэпидемических правил при проведении массовых культурных мероприятий и пригрозил новыми запретами.