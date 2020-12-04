Подмосковный Минсельхоз назвал цены на новогодние елки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Подмосковье на елочных базарах отечественные натуральные елки будут в среднем продаваться по цене от 600 до 2500 рублей за штуку в зависимости от высоты, сообщил региональный Минсельхоз.

Импортные елки будут стоить от 3500 рублей.

"Цена еловых лап в среднем обойдется в 100-150 рублей за штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей", - цитирует пресс-служба ведомства и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

На базарах будут продаваться отечественные ели, пихты и сосны, импортные хвойные, а также лапник, букеты из веток, подставки для елок, елочные украшения и игрушки, упаковку для подарков и другие сопутствующие товары. Базары откроются в каждом муниципалитете, больше всего их будет в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелково.