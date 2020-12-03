В Москве не будут дополнительно ограничивать работу ресторанов на Новый год

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничения на работу ресторанов, кафе и баров в новогодние праздники, как это сделано в Санкт-Петербурге, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеюсь, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

В настоящее время работа предприятий общественного питания в Москве возможна только с 06:00 до 23:00. Это же ограничение касается и новогодней ночи.

Накануне, 2 декабря, власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос.

Власти Петербурга также призвали туристов не приезжать в город на Новый год.