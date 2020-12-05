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Новый антирекорд по заражению COVID-19 установлен в Москве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зарегистрировано 7 993 новых случаев заболевания COVID-19, что стало максимальным значением за все время пандемии, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

В РоссииВ России обновлен максимум по числу случаев COVID-19 за суткиВ России обновлен максимум по числу случаев COVID-19 за суткиЧитать подробнее

По его данным, общее число заболевших в столице достигло 640 050.

Прежний суточный максимум по приросту случаев заболевания этой инфекцией установлен 27 ноября - 7 918, уточнили в штабе.

Отмечается, что за сутки с коронавирусом в Москве госпитализирован 1 651 пациент, сутками ранее - 1 300. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находятся 456 человек.

При этом за последние сутки от коронавируса в городе вылечились 6 584 пациентов, общее число выздоровевших составило 485 308.

Накануне вечером сообщалось о 74 умерших пациентах с коронавирусом в Москве за сутки, число жертв инфекции достигло 9 277.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час
Москва Коронавирус

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