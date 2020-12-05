Новый антирекорд по заражению COVID-19 установлен в Москве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зарегистрировано 7 993 новых случаев заболевания COVID-19, что стало максимальным значением за все время пандемии, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.

По его данным, общее число заболевших в столице достигло 640 050.

Прежний суточный максимум по приросту случаев заболевания этой инфекцией установлен 27 ноября - 7 918, уточнили в штабе.

Отмечается, что за сутки с коронавирусом в Москве госпитализирован 1 651 пациент, сутками ранее - 1 300. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находятся 456 человек.

При этом за последние сутки от коронавируса в городе вылечились 6 584 пациентов, общее число выздоровевших составило 485 308.

Накануне вечером сообщалось о 74 умерших пациентах с коронавирусом в Москве за сутки, число жертв инфекции достигло 9 277.