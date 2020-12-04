Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Ещё 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 9203 до 9277.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 632 057 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 478 724 человека.

Москва коронавирус

Новости

На ж/д станции Москворечье произошло возгорание

В Волоколамске убили и сожгли семью из трех человек

Пандемия коронавируса

На COVID-вакцинацию в Москве уже записались 5 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Депздрав опроверг сообщения о принуждении к вакцинации врачей поликлиники в Москве

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года

Ограничения в Москве планируют снять к середине следующего года
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');