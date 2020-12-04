Ещё 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 9203 до 9277.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 632 057 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 478 724 человека.