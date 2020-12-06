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Собянин назвал количество человек, которое необходимо привить от COVID-19

Собянин назвал количество человек, которое необходимо привить от COVID-19
Ситуация у карантинного центра в Коммунарке в Москве
Фото: ТАСС/AP

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В рамках борьбы с распространением коронавируса в российской столице необходимо привить до 7 млн человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны на перспективу вакцинировать 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. И постепенно нужно в это заходить, и отрабатывать и механизмы цифровой записи, и логистики движения хладовой цепи - доставку, хранение", - сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Он напомнил, что Москва первой включилась в программу масштабной вакцинации от COVID-19.

"У нас уже был накоплен огромный опыт, мы создали систему третьего этапа испытания вакцины - это 45 тыс. добровольцев, 25 тыс. уже прошли вакцинацию, и мы наращиваем этот объем", - отметил мэр Москвы.

С 4 декабря в Москве открыта электронная запись для работников учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты на прививку вакциной "Спутник V" от коронавируса. С 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов, в течение месяца их количество увеличится до 170.

коронавирус Москва Сергей Собянин COVID-19

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