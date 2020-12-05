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Максимальная цена двух компонентов "Спутника V" составит 1942 рубля

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Зарегистрирована предельная цена на вакцину "Спутник V", она составляет 1 942 рубля за два компонента, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в Калининграде в субботу.

По его словам, цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9 710 рублей.

Ранее вакцина решением правительства России была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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