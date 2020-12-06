Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 воскресенья по московскому времени 66 540 197 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 641 118. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 572 841 против 1 518 608 на утро субботы, выздоровели более 42,7 миллиона.

В число стран с пятью миллионами и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 581 336 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки – 304 877) и 281 173 летальных исхода (рост – 2 301), излечились более 5,57 миллиона.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 175 человек. Всего зафиксировано 9 644 386 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 468 до 140 168, поправились более 9,1 миллиона.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 577 177 заболевших, что на 43 209 человек больше, чем сутками ранее, умерли 176 628 больных (рост – 664), вылечились 5,86 миллиона человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на миллион населения планеты составил на утро воскресенья 196,9. В США на миллион жителей скончался 867 человек, Индии – 101, Бразилии – 828.