Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 72 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.
Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 9277 до 9349.
Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 74 человека.
По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 640 050 случаев заражения COVID-19, 485 308 человек вылечились от инфекции.
Ранее полиция выявила интернет-ресурс по продаже фальшивых медицинских справок об отрицательном тесте на коронавирус.