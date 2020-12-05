Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 72 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 9277 до 9349.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 640 050 случаев заражения COVID-19, 485 308 человек вылечились от инфекции.

Ранее полиция выявила интернет-ресурс по продаже фальшивых медицинских справок об отрицательном тесте на коронавирус.