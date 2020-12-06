В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еще 76 пациентов с пневмонией и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 9 349 до 9 425.

Накануне оперштаб сообщил о смерти 72 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 647 562 случая COVID-19, выздоровели 490 884 человека.