Собянин заявил, что эпидемия COVID растет в Москве по всем параметрам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, но система здравоохранения работает стабильно, доступна плановая медицинская помощь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация остается сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии ковида. Тем не менее, система здравоохранения в Москве работает стабильно, около 5 тыс. коек находятся в резерве для больных коронавирусом", - сказал Собянин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам мэра, "это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что на ближайшие недели и месяцы будет обеспечена необходимая доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений в плановой экстренной помощи".

При этом, подчеркнул он, "вакцинация сегодня является главным направлением и главным решением проблемы, которой мы занимаемся уже почти 9-10 месяцев".

Ситуация с коронавирусом в России

Оперативный штаб утром в понедельник сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 142 случая, умерли за сутки 456 пациентов, следует из данных оперативного штаба. Накануне, в воскресенье, 6 декабря, в РФ был зафиксирован суточный максимум по коронавирусу за весь период пандемии - 29 039 случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Москве: по данным оперштаба, за сутки в российской столице выявлено 7 279 новых случаев COVID-19, было подтверждено 76 смертей, 5 027 пациентов выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 488 912 случаев коронавирусной инфекции (+ 1,1 %), 43 597 умерших и 1 956 588 выписанных, в том числе 18 850 были выписаны за последние сутки.