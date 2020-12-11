Прокуратура обжаловала штраф хоспису "Дом с маяком"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы выявила нарушения при рассмотрении административного иска в отношении хосписа "Дом с маяком", выписанный учреждению штраф обжалован, сообщает Генпрокуратура РФ.

"По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором г. Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения", - сообщает надзорное ведомство.

Рассмотрение протеста назначено на понедельник, 14 декабря, результаты поставлены на контроль.

Законность судебного акта проверялась по поручению Генпрокуратуры.

Претензии к "Дому с маяком"

10 декабря 2020 года "Дом с маяком" был оштрафован Зюзинским районным судом Москвы на 200 тысяч рублей по статье 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств).

В конце ноября Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков проверило детский хоспис "Дом с маяком".

Директор одноименного фонда Лида Мониава сообщила в фейсбуке, что кто-то написал жалобу с просьбой проверить ее и хоспис, потому что "хоспис выписывает Коле (ребенку из психоневрологического интерната, которого Мониава на время пандемии забрала домой - ИФ) слишком много наркотических препаратов, я его "накачиваю", а еще его лекарства незаконно распространяю".

Она отметила, что "с лекарствами по итогам проверки все в порядке". "Но есть недочеты в ведении журналов. Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств", - пояснила Мониава.