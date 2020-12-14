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Мосгорсуд прекратил административное дело хосписа "Дом с маяком"

Мосгорсуд прекратил административное дело хосписа "Дом с маяком"
Детский хоспис "Дом с маяком" в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису "Дом с маяком" за нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств, и прекратил административное дело.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда решение принято ввиду малозначительности правонарушения. Там уточнили, что "прекращение производства предполагает отмену постановления районного суда".

Столичный Зюзинский суд 10 декабря оштрафовал "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей. С решением суда не согласилась прокуратура, которая оспорила постановление, попросив апелляционную инстанцию прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Претензии к фонду возникли после проверки Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, проведенной в конце ноября.

Как заявила директора фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, неизвестные написали жалобу о том, что хоспис выписывает "слишком много наркотических препаратов" мальчику, которого она взяла домой из психоневрологического интерната на время пандемии нового коронавируса, и что сама она незаконно распространяет лекарства.

По итогам проверки были выявлены лишь недочеты в ведении журналов, поясняла Мониава.

Мосгорсуд Дом с маяком

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