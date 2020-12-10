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Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч рублей
Детский хоспис "Дом с маяком" в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы признал виновным в нарушении правил оборота наркотических и психотропных средств детский хоспис "Дом с маяком".

Пресс-секретарь суда Мария Ерохина сообщила в четверг, что частное медицинское благотворительное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6 .16 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей без конфискации наркотических средств.

В конце ноября Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков проверило детский хоспис "Дом с маяком".

Директор одноименного фонда Лида Мониава написала в фейсбуке, что кто-то написал жалобу с просьбой проверить ее и хоспис, потому что "хоспис выписывает Коле (ребенку из психоневрологического интерната, которого Мониава на время пандемии забрала домой - ИФ) слишком много наркотических препаратов, я его "накачиваю", а еще его лекарства незаконно распространяю".

Мониава отметила, что "с лекарствами по итогам проверки все в порядке". Но она отметила, что есть недочеты в ведении журналов. "Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств".

Москва Дом с маяком

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