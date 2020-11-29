Полицейские из наркоконтроля проверили детский хоспис "Дом с маяком"

В стационаре Детского хосписа "Дом с маяком" в Москве Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков проверило детский хоспис "Дом с маяком", ему грозит штраф, сообщила директор одноимённого фонда Лидия Мониава.

"Утром неожиданно 5 сотрудников МВД вошли в хоспис и устроили сюрприз-проверку. Целый день пересчитали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы, журналы, Колину (ребенка из психоневрологического интерната, которого Мониава на время пандемии забрала домой - ИФ) медицинскую карту, сделали перекрестную проверку в учреждении, где хоспис закупает препараты", - написала Мониава в фейсбуке.

Она сообщила, что на нее написали жалобу с просьбой проверить ее и хоспис, потому что "хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его "накачиваю", а еще его лекарства незаконно распространяю".

Мониава подчеркнула, что это неправда, но Госнаркоконтроль начал проверку, поскольку пришла жалоба.

По ее словам, "с лекарствами по итогам проверки все в порядке", но есть недочеты в ведении журналов.

"Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств", - отметила Мониава.

Теперь детский хоспис "Дом с маяком" обвиняется по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств, ему грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, либо приостановление деятельности, сообщила директор фонда.

Мониава сообщила, что на следующей неделе состоится суд по поводу неточностей в заполнении журналов.

Она отмечает, что когда она взяла к себе ребенка, появилось множество недовольных тем, что с ним происходит, например, что Мониава устроила его в обычную школу, проколола ему ухо для серёжки, он летал на вертолёте, был в театре, регулярно ездит с ней на метро. По ее словам, после этого "количество ежемесячных пожертвований в Дом с маяком сократилось на 2 миллиона рублей".

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данной информации.