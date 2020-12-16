Московским частным клиникам разрешили делать прививки от COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили разрешить частным клиникам делать клиентам прививки от коронавирусной инфекции и уже предложили некоторым компаниям организовать вакцинацию. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо частным сетям от замруководителя департамента здравоохранения столицы Андрея Старшинина.

Вакцину клиникам предоставят бесплатно, если они не будут закладывать ее цену в стоимость услуги, говорится в письме.

Это право получат клиники, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы. Они будут должны туда вводить информацию о всех привитых пациентах. Также предполагается, что они сами должны будут обеспечить перевозку вакцины со склада ГБУЗ "Центр лекарственного обеспечения" Депздрава и ее хранение при температуре не выше -18 градусов.

Сроки начала подключения частных сетей к программе Старшинин не указал.

В департаменте на запрос издания не ответили. Получение письма подтвердили источник в одной из крупных медицинских сетей, а также представители сетей "Ниармедик" и "Медси".

В "Ниармедике" поддержали предложение чиновников, заявила гендиректор сети Мария Коломенцева. Она отметила, что в сети есть возможность сделать тест на антитела к COVID-19 и тщательно обследовать клиента, что необходимо перед вакцинацией. "Медси" уже готова заключить с департаментом договор, рассказала директор группы по коммерческой деятельности Алла Канунникова. По ее словам, пациентам придется платить за прием врача перед вакцинацией и "необходимые лабораторные исследования".

С 5 декабря в городе открылись 70 пунктов вакцинации, созданных при городских поликлиниках. Днем ранее мэрия открыла электронную запись на прививки для соцработников, медиков и сотрудников сферы образования. С 14 декабря в столице разрешили прививаться торговцам, сотрудникам сферы услуг и культуры, а также работникам МФЦ.

Действующие ограничения гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил тем, что пока выпускается мало доз вакцин. Если вакцинация будет доступней, спрос на нее может стать ажиотажным, опасаются в мэрии, рассказал он. Пока число желающих привиться он оценил примерно в 5 млн человек.

Согласно госреестру лекарственных средств, производством вакцины Sputnik V занимаются ее разработчик Центр имени Гамалеи, входящий в АФК "Система" завод "Биннофарм", основанная владельцем "Фармстандарта" Виктором Харитониным компания "Генериум", а также "Биокад", где 30% принадлежит также Харитонину, пишут "Ведомости". Сколько доз вакцины уже выпущено, не сообщается.