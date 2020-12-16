Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:50Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Московским частным клиникам разрешили делать прививки от COVID-19

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили разрешить частным клиникам делать клиентам прививки от коронавирусной инфекции и уже предложили некоторым компаниям организовать вакцинацию. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо частным сетям от замруководителя департамента здравоохранения столицы Андрея Старшинина.

Пандемия коронавируса

Вакцину клиникам предоставят бесплатно, если они не будут закладывать ее цену в стоимость услуги, говорится в письме.

Это право получат клиники, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы. Они будут должны туда вводить информацию о всех привитых пациентах. Также предполагается, что они сами должны будут обеспечить перевозку вакцины со склада ГБУЗ "Центр лекарственного обеспечения" Депздрава и ее хранение при температуре не выше -18 градусов.

Сроки начала подключения частных сетей к программе Старшинин не указал.

В департаменте на запрос издания не ответили. Получение письма подтвердили источник в одной из крупных медицинских сетей, а также представители сетей "Ниармедик" и "Медси".

В "Ниармедике" поддержали предложение чиновников, заявила гендиректор сети Мария Коломенцева. Она отметила, что в сети есть возможность сделать тест на антитела к COVID-19 и тщательно обследовать клиента, что необходимо перед вакцинацией. "Медси" уже готова заключить с департаментом договор, рассказала директор группы по коммерческой деятельности Алла Канунникова. По ее словам, пациентам придется платить за прием врача перед вакцинацией и "необходимые лабораторные исследования".

С 5 декабря в городе открылись 70 пунктов вакцинации, созданных при городских поликлиниках. Днем ранее мэрия открыла электронную запись на прививки для соцработников, медиков и сотрудников сферы образования. С 14 декабря в столице разрешили прививаться торговцам, сотрудникам сферы услуг и культуры, а также работникам МФЦ.

Действующие ограничения гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил тем, что пока выпускается мало доз вакцин. Если вакцинация будет доступней, спрос на нее может стать ажиотажным, опасаются в мэрии, рассказал он. Пока число желающих привиться он оценил примерно в 5 млн человек.

Согласно госреестру лекарственных средств, производством вакцины Sputnik V занимаются ее разработчик Центр имени Гамалеи, входящий в АФК "Система" завод "Биннофарм", основанная владельцем "Фармстандарта" Виктором Харитониным компания "Генериум", а также "Биокад", где 30% принадлежит также Харитонину, пишут "Ведомости". Сколько доз вакцины уже выпущено, не сообщается.

Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Депздрав коронавирус Андрей СТаршинин Медси Ниармедик Sputnik V

Новости по теме

Новости

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

В Большом театре прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Доходный дом Климова в Москве признали объектом культурного наследия

Доходный дом Климова в Москве признали объектом культурного наследия

Почти 80 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега
Пандемия коронавируса

Журналист привился от COVID в Москве, представившись соцработником

Экономический кризис

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

Снятие COVID-ограничений в Москве увязали с массовой вакцинацией

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Собянин отметил, что в Москве пока достаточно COVID-мер

Собянин отметил, что в Москве пока достаточно COVID-мер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');