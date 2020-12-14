Снятие COVID-ограничений в Москве увязали с массовой вакцинацией

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Отмена ограничительных мер, действующих в Москве в связи с пандемией коронавируса, возможна с масштабной вакцинацией от инфекции, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в понедельник.

"Безусловно здесь вопрос в массовой вакцинации граждан. Это признают не только наши, но и медики во всех странах. Мы ожидаем, что отечественные производители начнут массовое объемное производство вакцины в ближайшие месяц-два", - сказал он.

По словам заммэра, планируется, что к концу года завершится работа по созданию завода по выпуску вакцин на территории технополиса "Москва" совместно с компанией "Р-Фарм". Проектная мощность этого завода составит до 10 млн доз вакцин в месяц, уточнил Ефимов.

"Как только на эти мощности выйдем, мы и получим снижение количества заболеваемости, снижение эпидемиологической напряженности, и это позволит снять все ограничения, которые есть на сегодняшний день", - отметил он. Ефимов отметил, что ограничения вводятся исходя из эпидемиологической ситуации.

"На сегодняшний день запаса прочности системы здравоохранения достаточны, чтобы не вводить дополнительные ограничений. Надеемся, что соблюдение существующих ограничений позволит сдерживать количество заболеваемых и госпитализируемых горожан на текущем уровне, то тогда останемся в рамках ограничений. Как только будет снижаться количество заболеваемых, госпитализируемых будет потихонечку небольшие ограничения отменять", - добавил вице-мэр.

Массовая вакцинация в Москве

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве с 4 декабря, когда была открыта электронная запись на прививки для сотрудников медицинских и образовательных организаций, а также учреждений социальной защиты. Сами пункты вакцинации заработали с 5 декабря.

С 14 декабря в Москве был расширен список групп риска, для которых доступна масштабная вакцинация от COVID-19. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, это работники МФЦ, сферы торговли и услуг.