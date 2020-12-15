Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

Снежный покров в Москве за ночь вырос на 5 сантиметров

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за ночь высота снежного покрова выросла с пяти до десяти сантиметров, сообщили в метеобюро Москвы, ссылаясь на данные с главной метеостанции на ВДНХ на 9 часов утра.

По прогнозу синоптиков, снегопад в столичном регионе продлится до 15:00, максимальная температура воздуха составит минус 2 градуса.

Десять сантиметров - пока это максимальная высота снега с начала сезона, в прошлый раз она отмечалась 23 ноября.

По предварительной оценке, декабрь 2020 года в Москве пока на 1,5 градуса холоднее климатической нормы.

Москва метеобюро Москвы ВДНХ

Новости

Почти 80 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега
Пандемия коронавируса

Журналист привился от COVID в Москве, представившись соцработником

Экономический кризис

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

Снятие COVID-ограничений в Москве увязали с массовой вакцинацией

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Собянин отметил, что в Москве пока достаточно COVID-мер

Собянин отметил, что в Москве пока достаточно COVID-мер

Упавший под поезд столичного метро мужчина погиб

Пассажир упал под поезд на станции "Сокол" московского метро

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');