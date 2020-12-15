Снежный покров в Москве за ночь вырос на 5 сантиметров

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за ночь высота снежного покрова выросла с пяти до десяти сантиметров, сообщили в метеобюро Москвы, ссылаясь на данные с главной метеостанции на ВДНХ на 9 часов утра.

По прогнозу синоптиков, снегопад в столичном регионе продлится до 15:00, максимальная температура воздуха составит минус 2 градуса.

Десять сантиметров - пока это максимальная высота снега с начала сезона, в прошлый раз она отмечалась 23 ноября.

По предварительной оценке, декабрь 2020 года в Москве пока на 1,5 градуса холоднее климатической нормы.