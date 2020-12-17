Больше 70 человек умерли от коронавируса в Москве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 72 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 10 171 до 10 243. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Сутками ранее от коронавируса в городе скончались 76 человек.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлен 715 241 случай заражения COVID-19, 551 207 человек вылечились от инфекции (77% от заразившихся).

Ранее в четверг власти Москвы предложили заменить карантин для мигрантов тестами ПЦР.