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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Чиновники пригрозили миллионным штрафом уже четвертому ТЦ в Москве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Московский ТРЦ "Облака" могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, предупредил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Владимир Авдеев.

Он уточнил, что такова будет сумма, если выяснится, что выявленные нарушения приведут к ущербу для здоровья людей. Без этого штраф составит до 300 000 рублей.

"Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты", - объяснил чиновник. По его словам, администраторов ТРЦ пригласили в ОАТИ для составления протокола.

Ранее на текущей неделе ОАТИ выявила нарушения мер профилактики COVID-19 в ТЦ "Охотный ряд", "Европейский" и "Океания", которым также грозят крупные штрафы.

Позднее столичное управление Роспотребнадзора заявило, что его сотрудники не нашли нарушения противоэпидемических требований в "Европейском".

В сентябре за нарушения масочного режима ЦУМ был оштрафован на 1 млн рублей.

Хроника 09 января – 17 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва ОАТИ ТРЦ Европейский Владимир Авдее коронавирус ТРЦ Облака ТРЦ Океания

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