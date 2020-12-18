Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:45Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

В Москве за сутки госпитализировали почти 1,8 тыс. пациентов с COVID

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве стабильно держится на одном уровне, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В столице подтверждено 6937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1784 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека", - сказали "Интерфаксу" в оперштабе.

Накануне, 17 декабря, были госпитализированы 1732 пациента.

В четверг вечером стало известно, что еще 72 пациента с COVID-19 скончались в Москве. Таким образом, число жертв инфекции в городе увеличилось с 10 171 до 10 243. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 722 178 случаев коронавируса.

Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Москвы не увидели рисков введения локдауна до Нового года

Дети, пропавшие в пещерах близ Домодедово, найдены живыми

Дети, пропавшие в пещерах близ Домодедово, найдены живыми

Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье

Десять человек пропали в пещерах Сьяны в Подмосковье

Власти Москвы предложили заменить для мигрантов карантин на ПЦР-тесты

Москвичи могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках

Москвичи могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках

В Москве нейросеть начала помогать ГИБДД штрафовать водителей

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

ТЦ "Океания" грозит миллионный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

ТЦ "Океания" грозит миллионный штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Еще 76 человек с коронавирусом скончались в Москве

Еще 76 человек с коронавирусом скончались в Москве
Пандемия коронавируса

Более 12 тыс. москвичей привились от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');