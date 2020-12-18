В Москве за сутки госпитализировали почти 1,8 тыс. пациентов с COVID

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве стабильно держится на одном уровне, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В столице подтверждено 6937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1784 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека", - сказали "Интерфаксу" в оперштабе.

Накануне, 17 декабря, были госпитализированы 1732 пациента.

В четверг вечером стало известно, что еще 72 пациента с COVID-19 скончались в Москве. Таким образом, число жертв инфекции в городе увеличилось с 10 171 до 10 243. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 722 178 случаев коронавируса.