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В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 552 случая в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Второй день подряд после относительного снижения уровня заболеваемости число новых случаев коронавируса в РФ превышает 28 тысяч в сутки. Увеличилось также количество подтвержденных летальных исходов - накануне было 587 скончавшихся от коронавируса, по данным пятницы их 611. Максимум по летальным исходам был зафиксирован 11 декабря - 613 умерших.

В Москве за сутки зарегистрировано 6 937 новых случаев COVID-19, 72 пациента скончались, 5 821 выздоровели.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 791 тыс. 220 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 49 762 умерших и 2 млн 228 тыс. 633 выписанных, в том числе 26 093 выписаны за последние сутки. Лечение продолжают 512 825.

Заболеваемость в регионах

Еще 3 757 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 485 - в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 402 - в Свердловской области, 393 - в Архангельской области, 389 - в Ростовской области, 388 - в Воронежской области, 375 - в Псковской области, 367 - в Вологодской области, 356 - в Крыму, 351 - в Карелии, 341 - в Хабаровском крае, 334 - в Красноярском крае, 331 - в Пермском крае.

Кроме того, 310 новых случаев - в Челябинской области, 302 - в Самарской области, 287 - в Коми, 286 - в Ульяновской области, 282 - в Мурманской области, 279 - в Иркутской области, 278 - в Волгоградской области, по 262 - в Саратовской области, Забайкальском крае. По 240 - в Омской области, Ставропольском крае, Приморском крае, 235 - в Ленинградской области, 233 - в Тверской области, 228 - в Кировской области, 227 - в Ханты-Мансийском АО, 218 - в Алтайском крае, по 212 - в Бурятии, Удмуртии. Еще по 207 случаев - в Новгородской области, Тульской области, 205 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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