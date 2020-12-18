В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Еще 74 пациента с пневмонией и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10 243 до 10 317 человек.

Накануне оперштаб Москвы сообщал о смерти от COVID-19 72 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано более 722 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 557 тыс. пациентов.

В четверг в столице было подтверждено 6 937 новых случаев COVID-19, за сутки почти 1,8 тыс. заболевших были госпитализированы.