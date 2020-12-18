С 21 декабря COVID-вакцинация станет доступна еще для 1 млн москвичей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Новые категории москвичей, которым с 21 декабря будет доступна вакцинация от коронавируса, насчитывают около миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности - около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Вакцинация также доступна сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, работникам торговли и учреждений культуры, а также сотрудникам центров госуслуг.

Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинация людей старше 60 лет будет начата несколько позднее.

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно - это дает надежный иммунный ответ.