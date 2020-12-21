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Журналисты Москвы начали получать смс-приглашения на COVID-вакцинацию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники СМИ в Москве начали получать смс-сообщения с приглашением на вакцинацию от COVID-19.

Корреспонденту "Интерфакса" 21 декабря в 11:30 пришло смс-сообщение с приглашением на вакцинацию. Оно было отправлено от департамента информационных технологий Москвы (DIT_MOS).

"Вы работаете в сфере СМИ и имеете первоочередное право на бесплатную вакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.

Там также указана конкретная ссылка на сайт mos.ru, где можно записаться на прививку. В смс также отмечается, что вакцинация возможна только при предъявлении справки с места работы.

Перечень категорий москвичей, которые могут бесплатно привиться от COVID-19 "Спутником V", с понедельника расширяется, вакцину могут сделать работники СМИ, транспорта и промышленности.

"С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это - работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности - около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе на своем сайте.

С 4 декабря в столице прививку от коронавируса могли сделать работники сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, с 14 декабря - сотрудники учреждений культуры, торговли и услуг и центров госуслуг.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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