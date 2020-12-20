В Москве отметили снижение прироста новых случаев COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В столице снижается прирост новых случаев COVID-19, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как рассказали "Интерфаксу" в штабе, в городе подтверждено 7 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в Москве наблюдается отрицательный прирост новых заболевших.

По его данным, за последние сутки было госпитализировано 1 574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах столицы находится 489 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 735 900 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 567 763 пациента. Количество жертв COVID-19 увеличилось с 10 317 до 10 394 человек.

Ранее в воскресенье в федеральном оперштабе сообщили, что Москва по-прежнему находится в числе регионов с наибольшими показателями.