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Еще 77 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 10 тыс. 317 до 10 тыс. 394, сообщил в субботу столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.

"В Москве за сутки скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня", - сказал собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 728 тыс. 637 случаев заражения COVID-19, 562 тыс. 953 человека вылечились от инфекции (77% от заразившихся) .

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