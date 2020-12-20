Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 75 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10394 до 10469.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 735 900 случаев коронавируса, 567 763 пациента вылечились от инфекции.

Мэр города Сергей Собянин посоветовал людям не собираться большими компаниями в Новый год, потому что так повышается риск заражения вирусом.