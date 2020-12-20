В России за сутки зарегистрировали еще 28 948 случаев COVID-19

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 948 случаев в 85 регионах, умерли за сутки 511 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Практически в течение всей недели после относительного снижения числа выявлений количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держится на уровне, превышающем 28 тысяч за сутки.

В Москве зарегистрировано 7 263 новых случая COVID-19, накануне в субботу их было 6 459. Подтверждено 77 летальных исходов, 4 790 человек были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 848 тыс. 377 случаев коронавирусной инфекции, 50 858 умерших и 2 млн 275 тыс. 657 выписанных, в том числе 20 915 выписаны за последние сутки. Лечение продолжают 521 862 человека.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 759 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 539 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 403 - в Свердловской области, 397 - в Архангельской области, 395 - в Псковской области, 390 - в Ростовской области, 389 - в Карелии, 386 - в Воронежской области, 366 - в Вологодской области, 357 - в Крыму, 340 - в Хабаровском крае, 333 - в Пермском крае, 330 - в Красноярском крае, 314 - в Челябинской области.

Кроме того, 307 случаев - в Самарской области, 284 - в Коми, по 283 - в Мурманской, Ульяновской области, 275 - в Иркутской области, 272 - в Волгоградской области, 260 - в Саратовской области, 257 - в Забайкальском крае, по 241 - в Приморском крае, Ставропольском крае, 239 - в Омской области, 236 - в Тверской области, 234 - в Кировской области, 227 - в Ленинградской области, 226 - в Ханты-Мансийском АО, по 215 новых диагнозов в Бурятии, Алтайском крае, 210 - в Тульской области, 209 - в Удмуртии, 206 - в Новгородской области, 205 - в Калининградской области, 203 - в Брянской области, 202 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.