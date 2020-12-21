В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Еще 71 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус COVID-19 скончался в Москве за прошедшие сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

Общее число жертв коронавируса в городе увеличилось с 10 469 до 10 540.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 743 697 случаев COVID-19, 572 541 человек выздоровел (77% от заразившихся).

За последние сутки в столице было подтверждено 7797 новых случаев заражения, за этот период госпитализированы 1585 пациентов с COVID-19.