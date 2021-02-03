В московских аптеках начали принимать электронные рецепты

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Государственные и некоторые коммерческие аптеки Москвы начали принимать электронные рецепты на лекарства, получить препарат можно с помощью QR-кода, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь в столичных аптеках можно получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на мобильном устройстве.

Эта опция доступна во всех аптеках департамента здравоохранения, а также в некоторых коммерческих аптеках. То есть всего в Москве электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках, приводит слова Раковой ее пресс-служба.

Выписывать электронный рецепт пока могут только сотрудники поликлиник департамента здравоохранения Москвы, он заверяется квалифицированной электронной подписью врача. К концу февраля, как ожидается, предоставлять такие рецепты смогут все городские поликлиники.

В дальнейшем возможность подключиться к системе планируют предоставить коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.

В электронном виде выписывают как льготные рецепты, так и рецепты за полную стоимость.

При этом столичные власти обещают сохранить услугу по оформлению традиционного бумажного рецепта для тех, кто не готов пользоваться электронным.

С 2014 года в Москве началось оформление электронных рецептов в Единой медицинской информационно-аналитической системе, однако пациенту надо было распечатывать их на бланке, проставив подпись врача и печать учреждения.