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Любовь Соболь оштрафовали на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы назначил штраф в 1 тыс. руб. юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального Любови Соболь за неповиновение сотруднику полиции, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Соболь признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Юриста ФБК задержали вечером 21 декабря на улице Суздальской в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, как утверждает Навальный, участвовал в его отравлении.

Согласно административному протоколу, по указанному адресу полиция выехала после информации о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру". Прибывший на место сотрудник обнаружил в припаркованной рядом с домом арендованной машине Соболь, несколько раз попросил ее предъявить документы, однако та отказалась.

Кроме того, адвокат Владимир Воронин сообщал "Интерфаксу", что Соболь допросили в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).

Любовь Соболь Москва ФБК Алексей Навальный

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