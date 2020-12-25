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К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция
Юрист ФБК Любовь Соболь
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила, что к ней домой пришли сотрудники полиции.

"Пришла полиция", - написала Соболь в твиттере и выложила видеоролик, где предположила, что у нее дома в скором времени будет проводиться обыск.

Соратники ФБК позднее написали в твиттере Соболь, что она перестала выходить на связь, а ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру.

23 декабря суд оштрафовал Любовь Собольна 1 тыс. руб. за неповиновение полиции. Юриста ФБК задержали вечером 21 декабря в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, участвовал в его отравлении. Согласно административному протоколу, полиция выехала на вызов о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру", и обнаружила в припаркованной рядом с домом машине Соболь, которая отказывалась предъявить документы.

Кроме того, адвокат Владимир Воронин сообщал "Интерфаксу", что Соболь допросили в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).

Любовь Соболь ФБК

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