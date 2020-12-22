Любовь Соболь допрашивают в рамках проверки по уголовному делу

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полиция допрашивает юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

Ранее сообщалось, что Соболь была задержана около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, по данным расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, участвовал в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. На нее был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Юрист ФБК в настоящее время находится в отделе полиции "Новокосино".

ФСБ назвала провокацией расследование о якобы причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального. В ведомстве заявили, что видео телефонного разговора Навального с человеком, которого тот называет сотрудником ФСБ, является подделкой. По данному факту начата проверка.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Его в коме госпитализировали в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине. Сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело до сих пор не возбуждено, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту.