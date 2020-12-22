На юриста ФБК Соболь составили протокол о неповиновении полицейскому

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которая в понедельник была задержана в Москве, составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции, сообщается в твиттере канала "Навальный.Live".

"На Любовь Соболь составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юрист ФБК в настоящее время находится в ОВД "Новокосино".

Неповиновение законному требованию сотрудника полиции влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее Соболь сообщила в твиттере о своем задержании. По словам Соболь, в момент задержания она находилась около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, по данным расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, участвовал в отравлении Навального.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа по требованию семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине.

Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело до сих пор не возбуждено, поскольку российские правоохранители не видят для этого оснований. Власти РФ отвергают обвинения в причастности к отравлению Навального.

Президент РФ Владимир Путин назвал расследование СМИ о якобы причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера "компиляцией", цель которой - "произвести впечатление на граждан" России ,а также "легализацией материалов американских спецслужб".

Между тем Кремль подтвердил, что спецслужбы следят за Навальным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что спецслужбы присматривают за всеми, кто контактирует со спецслужбами других стран или призывает к насильственной смене власти.