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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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Число выписанных из больниц Москвы превысило количество госпитализированных с COVID

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количество новых случаев COVID-19 в Москве превысило 8 тысяч, между тем, число выписанных из стационаров превысило количество поступивших с коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, при этом число выписок превысило этот показатель - за сутки из больниц выписали 1858 человек. "На ИВЛ в больницах Москвы находится 504 человека", - сказали в штабе.

"В столице подтверждено 8203 новых случая заражения коронавирусной инфекцией", - добавили там. Это стало максимальным суточным приростом в столице с начала пандемии. Последний антирекорд в Москве был 5 декабря - 7 993 случая.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 764 789 случаев коронавируса, количество жертв заболевания увеличилось с 10 613 до 10 689 человек.

Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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