В Москве за двое суток утилизировано 365 тыс. кубометров снега

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Коммунальные службы продолжают работы по уборке Москвы после сильного снегопада. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, за двое суток было утилизировано 365 тыс. кубометров снега.

Он напомнил, что в городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.

"Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку". - добавил заммэра.

Сильный снегопад обрушился на Москву в ночь на пятницу, 25 декабря. К утру субботы прирост снежного покрова местами достиг 12 см.