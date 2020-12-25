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С утра пятницы в Москве выпало более 7 см снега

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - С утра пятницы в Москве выпало более 7 см снега, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий. Собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - сказал Бирюков.

По его информации, в уборке Москвы от снега задействованы более 9,5 тыс. единиц техники и 40 тыс. дорожных работников и дворников.

По данным "Яндекс.Пробки", с 14:00 до 19:00 пробки в Москве будут достигать 9 баллов по 10-балльной шкале.

Гидрометцентр России прогнозирует, что снегопад в Москве продлится как минимум до 9:00 субботы, 26 декабря. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье действует "желтый" уровень погодной опасности.

Петр Бирюков Москва

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