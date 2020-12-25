Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Минтранс Подмосковья предупредил о пробках из-за снегопада

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области образовались пробки в центрах городов и на восьми крупных шоссе, предупредила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Водителям советуют пересаживаться на общественный транспорт.

В частности, движение затруднено на Домодедовском, Симферопольском, Минском, Волоколамском, Можайском, Пятницком, Ярославском и Егорьевском шоссе.

Чиновники также призывают не парковать личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать проезжую часть.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи. За ночь в Москве выпало до 10-12 сантиметров осадков, к середине дня пятницы - еще семь. По словам заммэра города Петра Бирюкова, к 16:00 выпало 8 сантиметров, снегоуборочная техника работает в штатном режиме. Также сообщалось, что из-за метели четыре самолета не смогли сесть в столичных аэропортах и были перенаправлены в Нижний Новгород.

По прогнозу Гидрометцентра, снег в Москве будет идти, как минимум, до 9:00 субботы.

Московская область Минтранс Москва Гидрометцентр

Новости

Соболь получила статус свидетеля по уголовному делу

Пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП во "Внуково"

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Соболь

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Соболь

Высота снежного покрова в Москве за ночь увеличилась до 10-12 см

Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы

Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');