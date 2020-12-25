Минтранс Подмосковья предупредил о пробках из-за снегопада

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области образовались пробки в центрах городов и на восьми крупных шоссе, предупредила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Водителям советуют пересаживаться на общественный транспорт.

В частности, движение затруднено на Домодедовском, Симферопольском, Минском, Волоколамском, Можайском, Пятницком, Ярославском и Егорьевском шоссе.

Чиновники также призывают не парковать личный транспорт на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать проезжую часть.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи. За ночь в Москве выпало до 10-12 сантиметров осадков, к середине дня пятницы - еще семь. По словам заммэра города Петра Бирюкова, к 16:00 выпало 8 сантиметров, снегоуборочная техника работает в штатном режиме. Также сообщалось, что из-за метели четыре самолета не смогли сесть в столичных аэропортах и были перенаправлены в Нижний Новгород.

По прогнозу Гидрометцентра, снег в Москве будет идти, как минимум, до 9:00 субботы.