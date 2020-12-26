Снежный покров в Москве вырос до 14 см

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, с начала снегопада в Москве выпало 11 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в субботу.

Как рассказал собеседник агентства, с ночи пятницы до утра субботы прирост осадков в городе составил около 20% месячной нормы, которая в декабре насчитывает 56 мм.

Он уточнил, что данные получены с базовой городской метеостанции на ВДНХ.

Как пояснили в метеобюро, высота снежного покрова в столице к утру субботы достигла 14 см. По его данным, это пока максимум для нынешней зимы.

По прогнозу синоптиков, в субботу температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 до нуля градусов, возможен небольшой снег.

Власти столицы ранее сообщили, что последствия снегопада в городе ликвидируют свыше 9,5 тыс. единиц техники и около 40 тыс. рабочих и дворников.