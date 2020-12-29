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Со среды в Москве от COVID смогут привиться студенты и хронические больные

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 30 декабря вновь расширяется перечень лиц, которым доступна запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России. Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями", - написал Собянин во вторник на своем сайте.

Мэр уточнил, что прививку могут сделать лица с хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. При этом к прививке не должно быть противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

Запись на прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" в Москве началась 4 декабря. В настоящее время могут бесплатно привиться в одном из 70 прививочных пунктов работники образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли и услуг, транспорта, энергетики, СМИ, правоохранительных органов, а также предприятий ряда других отраслей. Вакцина теперь доступна и москвичам старше 60 лет.

Хроника 09 января – 29 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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